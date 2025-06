Si incendia l’estate a Lido di Classe. Tra teatro, musica e show pirotecnici

L’estate 2025 segna il ritorno del Festival Estivo di Lido di Classe, in una veste completamente rinnovata. Una rassegna culturale e di intrattenimento che mira a diventare un appuntamento fisso dell’estate romagnola, offrendo 15 serate gratuite lungo il Lungomare con un programma pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età.

Dal teatro di strada alla musica dal vivo, dagli spettacoli per bambini alle performance di busker, il festival trasforma Lido di Classe in un palcoscenico a cielo aperto, celebrando l’unione tra natura, accoglienza e divertimento. Tra gli eventi più attesi, la suggestiva serata di domenica 10 agosto, con lo spettacolo pirotecnico in occasione della Notte di San Lorenzo, che avrà luogo presso la foce del fiume Savio. Tre i palchi principali, distribuiti nel rinnovato Lungomare di via Caboto, che ospiteranno performance e attività pensate per residenti, turisti e famiglie, in un clima di condivisione e festa.

La rassegna è promossa dal Comitato Cittadino di Lido di Classe con il patrocinio del Comune di Ravenna. La direzione artistica e l’organizzazione generale sono curate da Andrea Sansovini per Top Service, società che segue anche la produzione e la comunicazione dell’intero progetto. Non solo festival: mercatini estivi e cinema all’aperto. Ad arricchire ulteriormente l’estate di Lido di Classe, anche la consueta presenza dei mercatini sul Lungomare Caboto, attivi fini al 3 settembre: tutti i lunedì: Mercatino dei Creatori dell’Ingegno; tutti i mercoledì: Mercato Fieristico; tutti i martedì e venerdì: Mercato della Coldiretti.

In parallelo, prosegue la programmazione dell’Arena del Sole, con un nuovo film ogni sera, per un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e della condivisione sotto le stelle; e il Festival Naturae, rassegna culturale ed ecoturistica che da 18 anni valorizza la natura del Parco del Delta del Po attraverso eventi gratuiti tra escursioni, musica, cinema e incontri. Ecco un assaggio del programma (info: festivaldilidodiclasse@gmail.com Facebook: Comitato cittadino Lido di Classe; Instagram: comitatocittadino.ldc.): il 30 giugno spettacolo di burattini con Bing grande protagonista; sabato 5 luglio lettura animata ’Quelli della via’; Magico Tura sul palco buskers e musica dei Magic Queen, che proporranno brani dell’intramontabile gruppo inglese guidato da Freddie Mercury. Sabato 12 protagonista il mago Gorini, Berto di Strada e gli Etilisti Noti per l’intrattenimento musicale. Venerdì 19 ’Super pigiamini’ per lo show di burattini, i giochi in legno di Nonno Banter e I Molleggiati sul palco con la loro proposta musicale.