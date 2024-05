Si inventano un pestaggio dei carabineri

Prima si sono auto procurati le lesioni, sferrando testate e pugni contro un armadietto metallico una volta portati in caserme. Poi, davanti ai medici del pronto soccorso, si sono inventati un pestaggio ad opera dei carabinieri. Intuizione che, senza troppa arguzia, avevano palesato pubblicamente già al momento del controllo in strada. Ieri due ventenni domiciliati a Massa Lombarda, Ibrahim A. e Rayen H. – difesi dagli avvocati Massimo Martini e, d’ufficio, Eleonora Raggi – sono stati rinviati a giudizio dal Gup Andrea Galanti con le accuse di calunnia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché rifiuto a farsi identificare. Solo per la calunnia rischiano fino a sei anni di pena.

L’episodio, avvenuto a Massa Lombarda, risale al 10 giugno 2023. Quel giorno i due giovani avevano reagito male a un controllo in strada dei carabinieri della stazione di Conselice e del nucleo radiomobile della compagnia di Lugo. Da subito i due avevano posto in essere una condotta strafottente e aggressiva, con frasi del tipo "non abbiamo i documenti... e se li abbiamo non ve li diamo comunque... vi facciamo vedere noi", puntando il dito contro i militari in divisa in segno di sfida. Uno dei due, dopo avere colpito un vice brigadiere, lo avrebbe minacciato così: "Ora dico che mi hai picchiato e ti faccio vedere chi sono".

Quella escalation di tensione aveva indotto i militari lughesi a chiedere il supporto dei colleghi del 6° Battaglione Toscana – in Romagna per motivi di servizio – per potere condurre gli indagati nella caserma di Lugo. Già dopo essere stato caricato sul sedile posteriore dell’auto del Norm, uno dei due ha iniziato a colpire il vetro divisorio con pugni e testate, proferendo le seguenti frasi, inframezzate da insulti: "Io mi faccio male e dico che siete stati voi, ora continuo a dare delle testate e vi faccio vedere, datemi la vostra matricola che mio padre è uno importante". Una volta raggiunti i locali della caserma, lo stesso ha continuato a sferrare testate e cazzotti contro gli armadietti per poi, al termine degli accertamenti, rifiutarsi di andarsene e suonando ripetutamente il campanello.

L’oltraggio è contestato in quanto i militari sono stati bersagliati di insulti durante l’attività di controllo nella centrale piazza Matteotti, in presenza di più persone. Mentre la calunnia si è consumata nel momento in cui, dopo essersi recati al pronto soccorso di Ravenna, entrambi gli indagati, davanti a medici e infermieri, hanno ricondotto la causa dei vari traumi riportati ad una aggressione subita da parte delle forze dell’ordine.

Lorenzo Priviato