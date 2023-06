Si lavora sul fiume I sommozzatori rimuovono i tronchi alla chiusa di Errano

Dalle zone più a monte da settimane i fiumi nelle zone alluvionate stanno portando verso Faenza, oltre a tonnellate di argilla e fango, anche grossi tronchi, rami e sterpaglia che rischiano di aggravare la situazione, soprattutto in prossimità dei ponti, dove si teme che si possano creare ostruzioni che da un lato rischiano di far alzare il livello dell’acqua nell’alveo del fiume e dall’altro possono potenzialmente danneggiare le strutture portanti dei ponti. In particolare, il Lamone in prossimità della chiusa di Errano da giorni ha accumulato grosse quantità di materiali, tanto da rischiare di ostruirla. I vigili del fuoco nella giornata di venerdì hanno messo in atto un’importante operazione di pulizia della zona a monte della passerella della chiusa, invasa da grossi tronchi e altro materiale.

I vigili del fuoco del gruppo sommozzatori, che da giorni stanno lavorando nel Faentino, venerdì mattina verso le 10 si sono immersi nella parte di fiume a monte della chiusa e, dopo aver imbragato i tronchi più grossi, li ha assicurati alla benna dell’escavatrice di una cooperativa del posto, con cui sono poi stati tirati in secco. Una volta a riva altro personale, sempre dei vigili del fuoco, ha ridotto in parti più piccole il legname, che poi è stato rimosso dall’alveo del fiume così da non essere potenzialmente dannoso. L’operazione è andata avanti fino alle 21.

Ieri mattina le operazioni sono ricominciate, sempre con i sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono immersi nella parte di Lamone a valle della chiusa di Errano per radunare quelle sterpaglie e quei rami più piccoli che non si erano fermati a monte, ma che erano riusciti a passare al di là della passerella, arenandosi poi su un lato della riva da cui potenzialmente rischiavano di arrivare in città, aggravando la situazione già pesante sul fronte dell’idraulica e della stabilità.

Le operazioni alla chiusa di Errano hanno richiesto una dozzina di personale dei vigili del fuoco tra sommozzatori e personale del nucleo Saf, specializzato in ambienti speleo, alpino e fluviale, oltre a quelli della cooperativa che hanno manovrato le benne degli escavatori. L’operazione di questi giorni è stata anche l’occasione per monitorare, attraverso le immagini raccolte da un drone dei vigili del fuoco, i tratti di riva e degli argini nelle immediate vicinanze della chiusa di Errano.