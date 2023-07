Si lotta, ma a colpi di rap Sfide di freestyle a Marina

Da Johnny Marsiglia a Tormento, passando per Jack The Smoker. ’Under Fest 9’ è il Festival hip hop in programma al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna da martedì a sabato prossimi. la direzione artistica è dei rapper Moder e Kenzie. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. Come tradizione il festival, che ha un occhio di riguardo per gli artisti underground, prevede, oltre ai live, anche talk, cypher e, per la prima volta, una battle di freestyle. I main artist di questa edizione, che si esibiranno dal vivo, sono Tormento, Jack The Smoker, Johnny Marsiglia e Claver Gold. Parteciperanno al festival in una serie di cypher anche Funky Nano, Adriana, Djomi, Y0, Ugo Crepa, Jekesa, Nickh + Gramo 150, Gabrix, Zelda e Pianta, Gunma MG, Bruno Bug, Brenno Itani, Kenzie e Bleach. Il dj ufficiale è Dj Dima. Infine nella quinta e ultima serata ci sarà una battle di freestyle presentata dagli Arcade Boyz. In un territorio segnato dalla recente alluvione, Under Fest ha deciso di organizzare, durante gli eventi, una raccolta fondi che verrà versata a “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”. Anche una parte dell’incasso derivante dalla vendita del merchandise del festival sarà devoluta per la stessa causa. I due direttori artistici, Moder e Kenzie, riassumono così lo spirito dell’edizione di quest’anno: "Questa nona edizione di Under Fest si svolge poche settimane dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato la nostra Romagna, dunque abbiamo deciso, durante i 5 giorni del festival, di raccogliere fondi per la nostra regione, l’unica dove l’utopia di Under è possibile".

Per il primo anno "ci sarà una battle di freestyle, crediamo che sia il momento di riconnettere il mondo dei concerti con le battle, perché proprio i freestyler hanno ancora quella voglia di girare e confrontarsi che, negli anni bui, ha tenuto in piedi il movimento hip hop italiano". Martedì si comincia con un talk alle 18.30, poi dalle 21.30 Cypher con Funky Nano, Adriana, Djomi, Y0, Dj Dima e Tormento, come artista principale. Mercoledì il protagonista sarà Jack The Smoker, giovedì Johnny Marsiglia (foto), venerdì Claver Gold e sabato gran finale con la battaglia di freestyle (premio 500 euro; oggi ultimo giorno per iscriversi). Info su Facebook e Instagram.