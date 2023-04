Si offre un posto da barista dalle 16 alle 23

L’A.G.I.S. è alla ricerca di un barista – ovviamente a norma di legge la ricerca è rivolta ad ambo i sessi – per la sua sede di Fusignano. Scadenza dell’offerta il 2 maggio 2023.

L’Associazione per la Gestione di Iniziative Sociali, associazione di promozione sociale regolarmente iscritta all’albo regionale, è situata in via Giovanni XXIII a Fusignano e richiede anche una precedente esperienza nella mansione. Il lavoro è dipendente e la qualifica Istat relativa è "Baristi e professioni assimilate". La sede del lavoro richiesto è a Fusignano e il contratto proposto è a tempo determinato.

L’orario è a tempo pieno e continuato con un impegno serale e notturno, si richiede disponilbità dalle ore 16 alle ore 23.