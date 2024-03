Si parla del libro ‘Mal di pietre’ di Milena Agus. Poi un film

Alle 17.30, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi di Lugo, incontro con il gruppo di lettura ‘Libriamoci’: si parlerà del libro di Milena Agus ‘Mal di pietre’. L’opera racconta la storia di una donna (nonna della narratrice), della sua vita, del suo matrimonio e dei suoi amori. In quest’ordine, appunto, perché alla nonna tutto capita un po’ in ritardo, quando ormai non spera più. A cominciare dal matrimonio tardivo con un uomo che, ospitato dalla famiglia, si sdebita sposandola. E l’amore, quell’amore vagheggiato e sognato, arriva inaspettato, durante una cura termale per curare il ’mal di pietre’, i calcoli renali. Il mal di pietre finisce così con l’identificarsi col mal d’amore e trascinare l’eroina in una vicenda di assoluta, impensata felicità con il Reduce, un uomo zoppo e sposato, che soffre dello stesso male.

Alle 20.15 in sala Codazzi, in collaborazione con l’associazione Alzheimer Lugo di Romagna, ci sarà la proiezione del film: ’The father, nulla è come sembra’ (2020), di Florian Zeller.