Si parla di manga con Famularo

Per il Caffè Letterario di Lugo stasera alle 21 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, Mara Famularo presenta il suo saggio ‘Destinazione manga’ edito da Il Mulino. L’incontro a ingresso libero sarà introdotto da Celeste Naldoni.

Negli ultimi anni, in Italia come in molti altri paesi, i manga hanno conquistato sempre più spazio nelle librerie e sbancato le classifiche di vendita. Da lettura di nicchia sono diventati un fenomeno globale. Ispirano film e serie tv; piacciono agli adolescenti come agli ultraquarantenni. Dunque, stasera sarà l’occasione per fare il punto sul fenomeno culturale e di consumo, per capire quali sono stati i primi manga ad arrivare in Italia e attraverso quali vie, quali i più letti, le serie più longeve, i generi e i lettori di riferimento. Si scoprirà cosa vuol dire creare manga, quale mondo ruota loro intorno e come sono entrati nelle nostre vite.