Si parla di tradizioni popolari e Natale

Ripartono domani sera i ‘Venerdì Culturali’ organizzati dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia in programma alle 21 nel Teatrino della Casa delle Aie in via Ascione 4. L’ingresso è gratuito. Domani sera si terrà un incontro dedicato alle tradizioni popolari di Romagna colorate da allegria e sano buonumore. In scena andrà "Da San Martino a Natale". I diversi significati di San Martino, Santa Caterina, Sant’Andrea, Santa Lucia, le veglie invernali, l’è za Nadêl. La serata è realizzata e presentata da Radames Garoia e Nivalda

Raffoni.