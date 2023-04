Si pensa già all’estate "Cre e crem, già tantissime le richieste delle famiglie"

Alla fine della scuola manca quasi un mese e mezzo, ma le famiglie sono già in piena attività per organizzare l’estate dei figli: per la necessità di coniugare le esigenze lavorative a quelle familiari, ma anche perché bambini e ragazzi ai centri estivi si divertono, socializzano, sperimentano sport nuovi, partecipano a laboratori e ad attività divertenti e formative. Dopo la pandemia le iscrizioni ai cre estivi privati e comunali avevano registrato una vera impennata di iscrizioni e la tendenza si conferma quest’anno. Se infatti il servizio nidi e scuole dell’infanzia del Comune ha anticipato al 21 aprile, rispetto all’anno scorso, l’apertura delle iscrizioni a Cren e Crem, diversi soggetti privati da giorni stanno raccogliendo le adesioni.

È il caso di Aquae Sport Center di Porto Fuori. "Siamo partiti da tempo - spiega il vicepresidente Michele Bordandini - e al momento le iscrizioni sono un centinaio. I nostri cre, dedicati a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, sono aperti da metà giugno a metà settembre". Chi partecipa può sperimentare tutte le discipline sportive e c’è anche un cre specifico dedicato al calcio in collaborazione con lo staff del Bologna Calcio. "Oltre alle iscrizioni – continua Bordandini – riceviamo tante richieste di informazioni da chi sta decidendo in questi giorni. Siamo in linea con quella che era la situazione in prepandemia. Sono molto gettonati i cre dedicati ai più piccoli, quelli dei ‘cuccioli’ che hanno tra i 4 e i 6 anni, e sono gli unici a numero chiuso". Gran parte delle attività si svolge all’aperto e questo ha consentito di mantenere numeri alti anche gli anni scorsi, quando ancora erano in vigore le prescrizioni anti Covid. "I ragazzi erano divisi in più gruppi, ma non erano di meno rispetto al passato" racconta il vicepresidente. Quest’anno però, anche in questo settore, si registra la difficoltà di reperire personale, cioè i tutor. "Gli anni scorsi - sottolinea Bordandini - a maggio avevamo già lo staff completo. Il Comune ci chiede due parametri fondamentali, che siano maggiorenni e diplomati, ma non è semplice.In questi anni abbiamo avuto tanti ricambi, ragazzi e ragazze che nel frattempo si sono laureati e hanno scelto altre strade. Non noto una mancanza di volontà da parte dei giovani, piuttosto mi sembra siano in generale in numero inferiore rispetto al passato".

Di molte richieste parla anche Carla Compagnucci del centro ricreativo ‘Estate alla Standiana’. "Partiamo con le iscrizioni a maggio – dice – ma molti dell’anno scorso ci hanno già contattato, a cui si aggiungono i nuovi. A breve faremo degli incontri per parlare di persona alle famiglie e spiegare che attività facciamo". Anche in questo caso le attività sono diverse, da quelle sportive nel lago ai giochi di squadra, passando per i laboratori. Quasi tutto si svolge all’aria aperta. "Ogni settimana – osserva Compagnucci – l’organizzazione è la stessa, cambiano le attività. Ospitiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni e non abbiamo mai puntato sui grandi numeri, per questo non abbiamo registrato grandi cambiamenti rispetto all’immediato post pandemia, anche se adesso la situazione è tornata alla normalità". È incentrato sugli sport anche lo storico centro estivo organizzato dalla Libertas, tra i più longevi del territorio. Anche in questo caso le iscrizioni partiranno a breve, il 2 maggio, ma in tanti chiamano per avere informazioni e per assicurare che ci sarà. "Le famiglie – spiega Francesca Casadei – chiamano perché vogliono organizzarsi per tempo. Sono ‘vecchi’ e ‘nuovi’. Il nuoto è presente tutti i giorni, oltre a quello si sperimentano quotidianamente altri sport che si possono praticare fuori dall’acqua. Abbiamo al massimo 100 bambini a settimana, dipende dagli educatori a disposizione, quest’anno è un po’ più difficile trovarli, anche perché devono essere istruttori o aiuto istruttori".

a.cor.