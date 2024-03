Si perde 21enne, trovato al mattino

Sparito intorno a mezzanotte, ricomparso alle otto di ieri. Ore di ansia per amici e famiglia di un 21enne di Faenza, disperso nel corso di un’escursione sul monte Gralli a San Godenzo, sull’Appenino Tosco-romagnolo. Impegnati nelle ricerche vigili del fuoco, unità cinofile, Soccorso alpino Toscana e carabinieri di San Godenzo. A consentire il ritrovamento del giovane un segnale telefonico, che il ragazzo ha potuto sfruttare in uno dei rari luoghi coperti da un minimo di ricezione. Il 21enne era arrivato in auto in zona, posteggiando l’auto a Colla Tre Faggi. Dopo, secondo i programmi, si sarebbe dovuto riunire con un gruppo di amici al bivacco. Nebbia e maltempo, però, hanno fatto perdere l’orientamento al giovane. L’allarme degli amici è giunto immediato. Dopo una notte al freddo, la brutta avventura per il ragazzo si è risolta al meglio.