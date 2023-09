Si perde a funghi, coppia ritrovata

Erano partiti la mattina presto in cerca di funghi, ma hanno finito per perdersi lungo il percorso. E’ successo ad una coppia di Ravenna - 84 anni lui, 82 lei - che stava risalendo la sterrata verso il Rifugio Lagazzon, a Canale d’Agordo, a Belluno. Passate le 12.30 hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto a piedi la coppia. Marito e moglie sono stati aiutati a tornare sulla strada e accompagnati al loro mezzo.