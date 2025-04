Si potevano sistemare le strade per la visita dei reali

Le strade cittadine di Ravenna, da molto tempo, sono letteralmente impercorribili per le numerose buche, avvallamenti e crepe presenti lungo tutti i percorsi. Solo in quest’ultima settimana un cittadino racconta di essere caduto dalla bicicletta riportando contusioni e varie ferite proprio a causa di questi crateri nel manto stradale. E allo steso modo anche una signora che stava percorrendo via Guaccimanni è inciampata planando a terra e costretta a fare ricorso a prestazioni ambulatoriali. Ormai tutto il territorio è un vero ‘percorso di guerra’ che non solo non si addice ad una città d’arte, ma comporta frequenti situazioni di pericolo. Nemmeno la visita dei reali d’Inghilterra ha stimolato l’amministrazione comunale a fare un po’ di maquillage per rendere i percorsi cittadini un po’ più accettabili rispetto ad una situazione palesemente imbarazzante. Una migliore e sistematica manutenzione delle strade, tra l’altro, eviterebbe di dovere intervenire quando la situazione molto spesso è gravemente compromessa.

E pensare che speravamo nella visita del re e della regina britannici per vedere Ravenna sistemata un po’ meglio!

Gianfranco SpadoniLista per Ravenna