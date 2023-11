Si presenta mercoledì la Compagnia dei racconti. Incontro alla Malva Nord

La Compagnia dei Racconti prende il via anche a Cervia. Dopo Ravenna, Russi, Castel Bolognese e Lugo, quest’anno anche i cittadini anziani residenti nel cervese si racconteranno ai volontari della Compagnia, condividendo storie e testimonianze di vita, che saranno pubblicate in raccolte distribuite nei territori interessati. Il progetto sarà presentato nell’incontro di mercoledì alle ore 20.30 presso la sala Malva Nord, in via dei papaveri 43. I volontari che prenderanno parte a questa nuova edizione parteciperanno a un percorso di formazione che prevede tre incontri con il welfare, psicologa ed esperti di media.