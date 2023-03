Si può riattualizzare Dante senza tradirlo

Continua dalla prima pagina

...con tanti spettacoli, recite di singoli attori o di compagnie come quella del Teatro delle Albe: modi diversi, e spesso molto raffinati, di reinterpretare un testo ancora vivacissimo. Dante ci presenta delle sintesi formidabili di vicende che, vere o inventate non importa, sentiamo di poter capire, nel male (Francesca da Rimini o Ugolino della Gherardesca) tanto quanto nel bene (Piccarda Donati o la stessa Beatrice). Il poema è come un grande spartito che possiamo continuare a eseguire, donando qualche carattere contemporaneo a personaggi che per certi aspetti sono nostri simili, per altri mantengono il fascino di un’antichità intensa e variegata. È molto positivo, quindi, che ogni 25 marzo, data in cui nel 1300 ha avuto inizio il viaggio dantesco ultraterreno, si possa far rivivere qualche aspetto di quell’opera multiforme: un trionfo della poesia, con le incalzanti terzine di endecasillabi, ma anche della narrazione, con storie di dannati, beati, mostri, demoni, angeli, addirittura sino al Dio trinitario che viene ‘immaginato’ nell’ultimo canto.

Da molti punti di vista, Dante ha davvero anticipato tanti tipi di racconto che adesso tutti noi usiamo o leggiamo: e proprio per questo è possibile riattualizzarlo senza tradirlo.

Alberto Casadei

professore di letteratura italiana all’università di Pisa