"Si realizza il sogno di mio padre Raul"

"Mio padre sarebbe orgogliosissimo oggi, se fosse qui, nel vedere realizzato un suo sogno, il sogno di una Ravenna capitale dell’ambiente". Viene intitolato a Raul Gardini, l’imprenditore ravennate della chimica, il complesso di Marina di Ravenna che ospita, dopo anni di abbandono, il Centro di ricerca Ambiente, energia e mare. In simultanea, la consegna del Premio per tesi in sua memoria voluto dalla Fondazione creata dai figli Eleonora, Ivan e Maria Speranza, che si emoziona: "Attraverso questo centro Ravenna porterà avanti sguardi verso una prospettiva futura nell’ambito della ricerca industriale e dello sviluppo sostenibile". "È un dovere verso il passato – dice il sindaco Michele de Pascale -, il Centro fu realizzato da lui, poi abbandonato e riqualificato dal Comune di Ravenna. Ora, con l’Università di Bologna, è tornato a essere un centro di ricerca".

Un dovere condiviso dalla professoressa Mirella Falconi, presidente anche di Fondazione Flaminia, e dal prefetto Castrese De Rosa che ha sollecitato i giovani a costruire il futuro. "Un futuro in mano a giovanissimi ricercatori, con la mente sgombra, come piaceva a lui", aggiunge Ivan Gardini. Il programma di borse di studio messo a disposizione dalla Fondazione che porta il nome dell’imprenditore "consolida il ruolo del Centro nell’ambito della ricerca industriale sulle tecnologie per l’ambiente", dichiara l’assessore all’Università Fabio Sbaraglia. Il Premio di 7mila euro è stato suddiviso equamente tra Alessia Alcantarini e Sara El Yamani, membri del team della futura start up, che hanno svolto gran parte del lavoro accademico col professor Andrea Contin per un progetto che valorizza gli scarti agroindustriali facendone materiali e fertilizzanti sostenibili. A consegnarlo il Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, che nei giorni scorsi ha attribuito la laurea ad honorem in Scienze Agrarie a Emmanuelle Charpentier, premio Nobel per la Chimica nel 2020, la stessa assegnata a Raul Gardini nel 1987. "A distanza di quarant’anni hanno lanciato lo stesso messaggio – sottolinea Molari -. La ricerca deve essere fatta insieme alle imprese e uscire all’esterno". Per l’esponente repubblicano Giannantonio Mingozzi fu fondamentale l’intuizione di metterla a disposizione della crescita economica del Paese per creare brevetti e lavoro. Il progetto di istituire un premio per tesi, con il professor Fabio Fava referente scientifico per la Fondazione Gardini, è anche frutto del legame di Raul con il suo amico di sempre, scomparso di recente, il giornalista del Resto del Carlino Vanni Ballestrazzi. "Anche lui – racconta Ivan Gardini - desiderava ricordarlo in questo modo: premiare teste giovani che mettano a terra progetti lungimiranti per l’ambiente e il nostro territorio. Questo amava nostro padre e questo vorremmo fare con la Fondazione".

Maria Vittoria Venturelli