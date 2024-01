Si riattiva la linea Faentina. Treni da oggi alle 12

È prevista per oggi alle 12 la riattivazione tra Faenza e Marradi della linea Faentina, che collega Faenza e Firenze passando per l’Appennino. I treni nel tratto in questione erano stati fermati prima sabato mattina e pomeriggio e poi durante tutta la giornata di ieri a causa delle forti piogge. Come noto la linea è stata chiusa a lungo in seguito alle frane che a maggio hanno colpito il territorio: per mesi sono stati effettuati rilievi e considerazioni in merito alle minacce legate a smottamenti che non hanno colpito direttamente la linea ma che potrebbero farlo se il terreno dovesse tornare a muoversi. E così la riapertura della Faentina, lo scorso 27 dicembre, è avvenuta a patto di richiudere preventivamente e temporaneamente il tratto critico tra Marradi e Faenza in caso di piogge o condizioni avverse. E così questo weekend c’è stata la prima interruzione del servizio per motivi precauzionali di sicurezza. Al suo posto è stato attivato un servizio di autobus.

Ieri Ferrovie dello Stato ha fatto sapere in una nota che l’interruzione della circolazione ferroviaria per avverse condizioni meteo, iniziata alla mezzanotte di ieri, cesserà con la riattivazione della linea alle 12 di oggi. Per aggiornamenti è possibile consultare le pagine Infomobilità di Rfi e Trenitalia.