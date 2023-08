Si ribalta autocisterna con alcol etilico

A causa di un incidente avvenuto in via Canale Magni con il ribaltamento di un’autocisterna che trasportava alcol etilico, è stata chiusa ieri al traffico per alcune ore la rotonda degli Spedizionieri (identica misura è stata presa anche per la SS 309 Romea). Sul posto mezzi di soccorso, vigili del fuoco, polizia locale e polizia stradale.