Si ribalta con il camion e perde la vita a 61 anni

Ad appena dodici ore dall’impressionante schianto che si è verificato lungo l’autostrada A14 dir all’altezza di Bagnacavallo e ha visto coinvolte un’autocisterna che trasportava acido solforico e un’auto con un ferito per fortuna in modo non grave, un altro incidente, in questo caso con esito purtroppo mortale, ha interessato la rete autostradale della nostra provincia.

A perdere la vita è stato, all’alba di ieri lungo l’autostrada A14 nel territorio di Solarolo, un autotrasportatore di 61 anni di origine rumena.

Intorno alle 6.30 l’uomo stava percorrendo l’autostrada in direzione sud, quando al chilometro 56+300, a poche centinaia di metri dallo svincolo che immette nell’A14Dir (diramazione per Ravenna), per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ravenna ha perso il controllo del mezzo pesante, uscendo di strada. A richiedere i soccorsi sono stati diversi utenti in transito. Dalla vicina Imola sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi del 118, unitamente a una squadra dei vigili del fuoco dello stesso locale Distaccamento. Per il 61enne non c’è stato però nulla da fare e il personale medico non ha purtroppo potuto far altro che constatarne il decesso. A effettuare i rilievi di legge e a regolare la circolazione è stata, come detto, la Polizia Stradale di Ravenna.