Si ride alla ‘Garibaldi’ con i fratelli Parmiani

Continua anche quest’anno la collaborazione tra il Consorzio Solco Ravenna e la cooperativa

Ravenna Teatro: oggi alle 16, nel giardino della casa residenza per anziani Garibaldi a Ravenna (via di Roma 31) andrà in scena ‘Metti un pomeriggio insieme a noi.

Un incontro spettacolo con Gianni e Paolo Parmiani’.

Lo spettacolo è dedicato alle persone che risiedono nella strutture gestite dal Consorzio Solco e ai

loro familiari. Protagonisti il duo di autori-attori (del gruppo teatrale ‘La Compagine’) che ha

proposto una summa dei loro spettacoli, in cui il dialetto si intreccia all’italiano (e viceversa)

proponendosi come una sorta di neo-linguaggio comico, capace sia di rievocare antichi miti, che di

interpretarli in chiave moderna.