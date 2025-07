Si ride coi fratelli Parmiani

Proseguono gli spettacoli della rassegna ’E…state al Castello’, a palazzo Grossi, in via Zignani 20 a Castiglione di Ravenna.

Alle 21 di stasera il Teatro del Mulino - La Compagine presentano lo spettacolo ‘Bene, bravi...bis’ misto romagnolo per due con Gianni e Paolo Parmiani.

Gianni e Paolo Parmiani sono ormai da moltissimi anni protagonisti di un fortunato sodalizio artistico che ha sperimentato, e continua a sperimentare, strade assai personali che abbracciano ogni campo del teatro, con una particolare, familiare e profonda attenzione per la cultura romagnola e la sua lingua. Per l’occasione il duo di autori-attori porterà in scena un’antologia degli spettacoli che da anni contagiano i palcoscenici della Romagna e non solo… Grazie a loro il dialetto si intreccia all’italiano (e viceversa) proponendosi come una sorta di nuovo linguaggio teatrale, capace sia di revocare antichi miti, sia di reinterpretarli in chiave moderna (ingresso 8 euro).

Domani sera invece, sempre alle ore 21, il Coro Calamosca presenta, sempre a Castiglione di Ravenna, ’Gran Concerto lirico’. Solisti: Natalia Krasovska soprano e Renato Bartolini tenore; al pianoforte il Maestro Filippo Bittasi, dirige il Maestro Etsuko Ueda. Nato nel 1994, il coro lirico ‘Renzo Calamosca’ è molto conosciuto e apprezzato a Ravenna, con un pubblico di affezionati pronto a seguire ogni concerto. Da sempre l’obiettivo del coro, che porta il nome del noto maestro, musicista e compositore ravennate, è quello di diffondere la cultura dell’opera lirica e della musica classica sul territorio e in giro per l’Italia (l’ingresso è a offerta libera).

La rassegna è organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune in collaborazione con il Consiglio territoriale e le associazioni del territorio.