Si ride con la Compagnia del Buon Umore

Alle 20.30, nella sala teatro della parrocchia di Porto Fuori, in via Fuschini 48, nell’ambito dei festeggiamenti parrocchiali dedicati alla Madonna Greca, la Compagnia del Buon Umore, reciterà “I Voltagabbana”, commedia in dialetto (in tre atti) del riminese Guido Lucchini. Una storia di prorompente umanità, brillante e ambientata nella Romagna degli anni ’50. Un’epoca in cui gli ideali politici erano molto marcati e radicati nella società italiana.

Gli attori sono Valeria Antonelli, Dario Bartoletti, Maria D’Agostino, Serena Cola, Iliana Fabbri, Stefano Facchini, Cesare Flamigni, Laura Malerba, Alessandra Minelli, Sara Minguzzi, Maria Grazia Parisi, Enrico Perini, Riccardo Ravaglia, Giorgio Ravaioli, Silvana Rinaldi, Luciano Tassinari. Regia di Cesare Flamigni.