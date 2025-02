Si ride con Pizzocchi

Il comico Duilio Pizzocchi presenta alle 21 di stasera al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia, lo spettacolo ’Vernice fresca’, un divertente monologo di un’ora e mezza in cui trovano spazio tantissimi personaggi che rivelano la ’vulcanicità’ e genialità del cabarettista.

Tra i suoi personaggi più celebri che ’saliranno’ sul palcoscenico si ricordano: l’invadente imbianchino e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, nati sugli schermi televisivi, e altri sviluppati e ripresi negli spettacoli dal vivo come Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella.

Dal 1983 Pizzocchi è apparso anche in numerose trasmissioni televisive a partire da ’Zelig. Nel 1988 il comico ha intrapreso a tempo pieno la carriera del cabaret, collezionando apparizioni presso un vasto numero di programmi. Inoltre al cinema ha recitato in vari film: ’Consigli per gli acquisti’ di Sandro Baldoni (1997), ’Baciato dalla fortuna’ di Paolo Costella (2011), ’All’ultima spiaggia’ di Gianluca Ansanelli (2012), ’Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti (2020), ’Va bene così’ di Francesco Marioni (2021) e nel recente ’Rapito’ di Marco Bellocchio (2023).

Prezzi: da 15 a 26 euro, un euro di diritti di prevendita. Info: 0544-975166 e www.accademiaperduta.it