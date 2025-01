Si rinnova il Comitato Cittadino di Porto Fuori. Sabato ci sarà l’elezione dei nove membri

Porto Fuori si prepara per le urne, decisive per eleggere la nuova composizione del Comitato Cittadino. L’appuntamento è per la giornata di sabato, quando all’esterno del Conad City di via Staggi 27 verrà allestito un unico seggio volante operativo dalle 8 alle 17.

Le elezioni per scegliere i nuovi membri del Comitato Cittadino, organismo di base per la partecipazione democratica ed amministrativa, prevedono poche regole, ma indispensabili da seguire per la buona riuscita.

Innanzitutto, l’unica regola anagrafica consente anche ai minorenni di esprimere la propria preferenza. Alle elezioni, infatti, potranno votare tutti i cittadini residente in paese che abbiano compiuto almeno sedici anni di età.

Inoltre, le regole per la quantità di preferenze sono elastiche e offrono la possibilità, a ciascun elettore, di esprimere da un minimo di una ad un massimo di nove preferenze. La pena che scatterà se non si dovesse seguire questa indicazione è la nullità del voto.

Il Comitato Cittadino, che sarà operativo dal 2025 al 2028, sarà composto dai nove candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. I candidati non eletti saranno comunque sempre invitati alle riunioni del Comitato.

I candidati a comporre il nuovo Comitato sono 14 (di diverse fasce d’età: il più giovane ha 26 anni e il più anziano 76): David Alessandrini, Andrea Ancarani, Alex Balzani, Mirko Campidelli, Mirka Controbia, Mirca Camerani, Moreno Piacenti, Claudio Pinza, Dilva Ragazzini, Giorgio Ravaioli, Claudio Vallicelli, Marinella Villani, Alessandro Zauli e Emanuela Zecchini.