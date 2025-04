Si rinnova il volto della Pinacoteca. Sei opere sottoposte a restauro

Si rinnova il volto della Pinacoteca di Faenza: è stato presentato al pubblico l’elenco delle opere che la storica istituzione manfreda – fondata in epoca napoleonica e che tuttora figura fra i siti museali più antichi dell’Emilia Romagna – ha provveduto a sottoporre al restauro grazie al contributo di svariati donatori. Sono sei le principali opere sottoposte a restauro conservativo: fra queste figurano quelle di alcuni degli autori simbolo del Medioevo e del Rinascimento faentino, e oggi della Pinacoteca. La ‘Annunciazione’ di Biagio d’Antonio è attualmente in restauro pro bono all’Opificio delle Pietre dure di Firenze, mentre i frammenti della Pala Dossi, opera di Dosso Dossi e di Battista Dossi, sono stati restaurati grazie a un finanziamento del Castello del Buonconsiglio di Trento. Fra le opere riportate ai fasti originari anche due di Jacopone da Faenza: la ‘Madonna col bambino’ e la ‘Deposizione di Cristo’. E’ una ‘Madonna col bambino’, in quel caso di Angelo Zoppo, l’opera che è stata restaurata grazie all’intervento della Fondazione Prada.

Tra le opere restaurate anche il ‘Ritratto di fidanzato’ di Mirabello Cavalori. Più in generale, la direttrice scientifica Roberta Bartoli e la dirigente del Servizio cultura di Palazzo Manfredi Benedetta Diamanti, direttrice della Pinacoteca, hanno evidenziato come negli ultimi anni il museo si sia dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione e di un apparato di sicurezza, oltre che del riallestimento e dell’illuminazione della Sala delle Pale d’altare, della Sala Manfredi, della Sala del Fidanzato, delle sale della collezione Bianchedi Bettoli-Vallunga, tutti possibili grazie alle donazioni. Tra gli interventi che hanno reso il museo più in linea con i gusti contemporanei anche il nuovo sito web, la digitalizzazione dei 90 fogli dell’Album Valadier e dei monumentali sessantuno album di Romolo Liverani, intervento ciclopico finanziato dalla Regione, oltre a una guida per ipovedenti, ad una in Lis per non udenti – entrambe scaricabili come applicazioni – e a una guida tradizionale, molt apprezzata da coloro che sono arrivati nelle sale del museo in occasione di visite guidate aperture speciali e mostre (fra cui quelle in onore di Felice Giani).

Una nuova opera è poi arrivata a integrare le collezioni della Pinacoteca: si tratta del dipinto ‘Chiaro di Luna’ di Sergio Vacchi, donato da Marilena Vacchi. Una donazione di 260mila euro di Auguste de Castelbajac renderà infine possibile il restauro di tre locali al piano terra della Pinacoteca, da dedicare ad attività didattiche per gli alunni delle scuole. Gli interventi di sistemazione dovrebbero concludersi in estate, in modo da rendere le aule disponibili agli studenti già a partire dal prossimo anno scolastico.

Filippo Donati