Si rinnova la piazza di Fosso Ghiaia. Approvato progetto da 450mila euro

La piazza di Fosso Ghiaia sarà oggetto di un intervento di riqualificazione che, modificandone l’assetto, la renderà più sicura, funzionale e fruibile.

Il progetto, approvato dalla giunta, è del valore di 450 mila euro, di cui 360mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna mentre i restanti 90mila saranno a carico del Comune.

"L’intervento – affermano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – è fortemente voluto dall’amministrazione e molto atteso dalla cittadinanza. La piazza cambierà volto per diventare un vero e proprio luogo di aggregazione, in grado di soddisfare le esigenze di spazi per la socialità e la ricreazione circondati dal verde e all’insegna della massima sicurezza".

Tra gli obiettivi del progetto rientrano infatti "il miglioramento in termini di funzionalità operativa e di sicurezza della strada esistente e il rispetto della sostenibilità ambientale attraverso opere di de-pavimentazione e de-sigillazione, integrando gli spazi verdi, che aumenteranno, con quelli pedonali-carrabili, migliorando in tal modo il drenaggio urbano".

Gli interventi riguarderanno l’intera piazza e le vie che la circondano, dall’incrocio con la via Romea sud fino alla via Salentina/delle Gronde e si estende per circa 3.400 metri quadri.

Si tratterà di dare un nuovo assetto che, tra gli altri, prevede la realizzazione di marciapiedi lungo le proprietà private; la bonifica dei tratti ammalorati dalla presenza di radici delle alberature della piazza mentre la regolamentazione della sosta sarà sia in linea lungo la viabilità sia a pettine in una porzione di piazza che sarà però resa pedonale per buona parte.

"Con la realizzazione dell’intervento – continua la nota – si otterranno l’incremento delle condizioni di sicurezza per la circolazione dei pedoni e auto; la sistemazione del verde con la realizzazione di aiuole di grandi dimensioni e maggiore permeabilità del suolo anche nelle aree pavimentate mediante l’uso di masselli in calcestruzzo filtranti; la migliore fruizione dello spazio pubblico con funzione di attrattore della collettività sia come spazio di aggregazione che per eventi, spettacoli, piccoli mercati; la riduzione della sosta non autorizzata lungo la viabilità e la razionalizzazione dei sensi di marcia".