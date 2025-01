Si rompe un tubo dell’acqua e si forma una voragine a Fusignano, tecnici al lavoro

Lo scorso venerdì si è aperta una piccola voragine sulla via provinciale Fornace, al centro dell’intersezione con via Sordina, a Fusignano. Prontamente segnalata e rilevata dagli agenti della Polizia Locale, la zona è stata transennata, mentre i tecnici della Provincia e di Hera sono intervenuti per cercare di capire la causa.

"La voragine è stata provocata da una rottura della rete dell’acquedotto – spiega il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi –. Siamo accorsi subito sul posto e i tecnici si sono messi subito al lavoro per ripristinare la situazione".

L’incrocio è rimasto agibile nel corso dell’intervento, anche se con le carreggiate ridotte e il traffico è stato regolato attraverso l’opportuna segnaletica e un operatore. Una volta completato il ripristino della tubatura, Hera ha provveduto a ‘tappare’ il buco dell’asfalto con asfalto a freddo, mentre nella mattinata di ieri si è data conclusione all’intervento con un ripristino definitivo con asfalto a caldo.

I lavori in questo caso sono durati quasi tutta la giornata e hanno comportato la chiusura dell’incrocio con relative deviazioni nelle vie limitrofe del traffico.

Matteo Bondi