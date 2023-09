Si rompe una tubatura in mille restano all’asciutto

A causa della rottura di una condotta idrica che si è verificata ieri pomeriggio su via Fiume Montone Abbandonato dal punto in cui si incrocia con via Marino Barchiesi a quello in cui incrocia via Lardarello, con il coinvolgimento anche delle strade laterali e limitrofe, i tecnici di Hera per poter fare i lavori e riparare la condotta idrica, hanno dovuto interrompere l’erogazione dell’acqua per circa mille utenti che abitano lungo la strada e nelle zone interne, ricche di palazzine e quindi molto popolose. Il guasto è stato riparato attorno alle 19.

Le squadre di Hera, allertate nel primissimo pomeriggio di ieri, sono immediatamente intervenute per effettuare la riparazione, che si è conclusa intorno alle 18.30 con il ripristino del servizio. La rottura della tubatura ha determinato l’allagamento di un tratto di strada che è stato chiuso. Una volta rispristinato il servizio, se si dovessero effettuare eventuali anomalie è possibile segnalarle chiamando il seguente numero di pronto intervento idrico 800.713.900.