Si schianta contro un autobus. Muore imprenditore di 81 anni

Era al volante di un mezzo della sua azienda, con l’adesivo sulla portiera come biglietto da visita di un mondo nel quale fin dagli anni Ottanta aveva avuto un ruolo da protagonista. E lì, mentre guidava lungo la via Romea, poco dopo lo svincolo dell’E45 di Borgo Paglia in direzione San Vittore, intorno alle 15.30 di ieri Natale Proto, 81enne ravennate, è rimasto vittima di un frontale con un autobus. L’uomo era tra i soci fondatori della Manuten Comic, azienda ravennate che opera nel settore della metalmeccanica e delle manutenzioni industriali, progressivamente cresciuta negli anni fino a diventare un importante punto di riferimento del settore nel nostro territorio. Le ragioni che hanno portato alla tragedia sono ancora al vaglio delle pattuglie della polizia locale di Cesena. Diverse le ipotesi al vaglio, non ultima un malore, come causa all’origine della sbandata fatale. Il furgone stava viaggiando in direzione di San Vittore e il conducente avrebbe perso il controllo proprio nel momento in cui sulla corsia opposta transitava un autobus di Start Romagna, in quel momento fuori servizio e con a bordo solo il conducente. L’impatto è stato inevitabile. I sanitari hanno subito constatato il decesso dell’81enne, rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che durante le fasi di soccorso hanno rimosso il parabrezza dell’autobus. Il conducente del mezzo pubblico ha riportato escoriazioni e ferite ma le sue condizioni non sono gravi.

Natale Proto era uno dei tre soci fondatori della Manuten Comic srl, nata nel 1996 come ramo d’azienda per le costruzioni, dalla CO.M.I.C. Snc, sorta nel 1981 grazie all’esperienza maturata nel campo della metalmeccanica e nel settore delle manutenzioni industriali. Oltre al settore costruzione di carpenterie metalliche, l’impresa ha maturato esperienze anche nel settore delle manutenzioni industriali, tanto che è presente nel Porto San Vitale.