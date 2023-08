Si schianta in moto alla rotonda Nei guai per guida in stato di ebbrezza

Si schianta contro la rotonda della Balena in via Granarolo, ferito 48enne. Aveva bevuto prima di mettersi alla guida.

Il fatto è avvenuto una sera dei giorni scorsi. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, il 48enne percorreva via Granarolo in sella alla propria motocicletta diretto dalla città verso il casello dell’autostrada. Alla rotonda della Balena, all’incrocio con le vie Giovanni Paolo II e Degli Olmi, l’uomo sarebbe andato ’dritto’ schiantandosi contro il bordo rialzato. Alcuni automobilisti che avevano assistito all’incidente hanno lanciato l’allarme al 18 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza con con un codice ’giallo’, che indica i casi di media gravità. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale dell’Unione. Come prescrive il Codice della Strada gli agenti hanno poi chiesto al personale dell’ospedale gli esami tossicologici del conducente. Dai risultati è emerso che il motociclista aveva un tasso alcolemico pari a oltre tre volte il consentito (0,5 gl).

L’uomo, in seguito convocato negli uffici di via Baliatico, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente.