Si scontra con un furgone, giovane motociclista all’ospedale

Un motociclista di 18 anni di Bologna versa in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto ieri, verso le 13.10, a Cortina di Russi.

Il giovane stava guidando una moto 125 lungo la statale San Vitale quando, per cause che andranno accertate dalla polizia locale di Russi intervenuta sul posto per i rilievi, si è scontrato con un furgoncino Volkwswagn che viaggiava in senso contrario. L’incidente si è verificato tra la rotatoria di Russi e il ponte sul Lamone.

Il furgoncino stava svoltando e il motociclista non è riuscito ad evitarlo. Lo scontro è stato molto violento. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’albulanza e l’auto medica del 118. Al giovane centauro sono stati prestati i primi soccorsi poi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.