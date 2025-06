Si sfonda un tombino. E resta un buco in mezzo al marciapiede

Il tombino si è sfondato e ora c’è un buco nel marciapiede. Succede in via Chiavica Romea, dove i residenti segnalano che la situazione è così da una decina di giorni: "Il marciapiede è alla stessa altezza della carreggiata, le macchine talvolta ci salgono sopra – racconta Mario Sarni –. È successo anche in questo caso, ma il tombino non era adatto a sopportare il peso di un’auto". Sarni racconta di aver segnalato la situazione al Comune, e lo stesso è avvenuto per un altro tombino, in ghisa, che è saltato via: "Da giorni lo vedevamo traballante, sotto è cresciuta l’erba. È stato rimesso a posto, ma quando le auto passano si sposta". Via Chiavica Romea è al centro di un progetto di riqualificazione del Comune atteso entro fine anno.