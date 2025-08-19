Si smonta la gru allo Scientifico. Cambia la viabilità

Al termine dell’intervento nel polo liceale faentino, per consentire le operazioni di smontaggio della gru utilizzata per il cantiere, dalle 6 di domani alle 20 di giovedì, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità nella zona tra via Cantoni, largo del Portello e Cà Pirota. In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in largo Portello su entrambi i lati della carreggiata, in via Cantoni su entrambi i lati della carreggiata e in via Morini, a partire da viale Stradone per 30 metri, su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, sarà istituito il divieto di transito per i veicoli in via Morini, largo Portello e via Cantoni. Il divieto non si applica ai mezzi di soccorso ed emergenza, né ai veicoli in uso a residenti e frontisti, per i quali sarà previsto il doppio senso di circolazione nelle vie interessate.

Per i veicoli in uscita dal parcheggio interno (regolamentato dalla sbarra) dell’ospedale civile e diretti in via Morini sarà obbligatoria la svolta a destra, verso viale Stradone. All’intersezione tra via Morini e viale Stradone sarà istituito un segnale di Stop (fermarsi e dare precedenza) per i veicoli circolanti in via Morini.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria, compresa la cartellonistica informativa (48 ore prima della data dei lavori) e garantire in ogni momento l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali lungo i tratti interessati dagli interventi.

Il completamento delle operazioni di smontaggio saranno podromiche alla riapertura del passaggio ciclopedonale sotto il voltone, tra via Morini/largo del Portello e via Pascoli, finora parzialmente occupato dal cantiere, prima della riapertura dell’anno scolastico.