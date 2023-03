Si spiana la duna in spiaggia I lavori partiranno venerdì

L’estate si avvicina e così si mettono in moto le ruspe sulle spiagge per livellare la duna di sabbia eretta in autunno a protezione degli stabilimenti balneari dalle mareggiate. La barriera è lunga 9 chilometri, per proteggere tutto il litorale cervese.

I lavori per spianare la sabbia partiranno venerdì in tre punti: Milano Marittima Sud, Cervia e Pinarella. Saranno all’opera tre squadre con 12 mezzi e 15 persone per un costo di circa 300mila euro a carico dei soci della Cooperativa bagnini, mentre per quanto riguarda le spiagge libera a pagare è l’amministrazione pubblica. "Intanto – dice Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia – siamo in attesa dell’ordinanza comunale che ufficializzi la data di apertura delle spiagge, che in genere corrisponde al sabato di Pasqua: quest’anno corrisponde all’8 aprile, abbastanza presto rispetto agli anni scorsi".