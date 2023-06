Si svolge oggi il congresso dei pediatri

Alle 9 di questa mattina al teatro Rasi si svolgerà il Congresso Regionale della Società Italiana di Pediatria. Ravenna e il reparto di Pediatria diretto dal professor Marchetti (vice Presidente Regionale SIP) ha voluto comunque confermare l’impegno preso, proprio per dare un segnale di continuità professionale e coerenza associati all’ospitalità riconosciuta. Il Consiglio SIP diretto dal professore Lughetti con i consiglieri Cannalire, Fainardi, Ferrari, Marchetti. Miniaci, Trevisani e Vergine, ha stilato un programma che affronterà alcuni temi che negli ultimi anni, hanno visto rilevanti progressi nelle conoscenze con importanti implicazioni per la pratica clinica, ambulatoriale e specialistica.

Nella mattina si parlerà di epilessia e delle patologie di confine, dei disturbi del sonno che meritano un’attenzione diagnostica ed eventualmente terapeutica, dei progressi rilevanti nella diagnosi e terapia della Mucopolisaccaridosi (un esempio di un “nuovo approccio” alle malattie rare), delle febbri facili e di quelle difficili, anche nella loro ricorrenza.

Non è finita qui, perché nel corso del pomeriggio della giornata ci si concentrerà sulle “novità che contano” in allergologia, dermatologia e reumatologia. Verrà dato ampio spazio alla partecipazione dei giovani pediatri (specializzandi), risorse fondamentali per garantire un futuro di continuità culturale e professionale, attraverso comunicazioni orali, casi clinici, ricerche, modelli organizzativi e poster. Insomma, si tratta di una giornata dai contenuti importanti, che fornirà di sicuro spunti ai partecipanti.