Si torna a vivere l’incubo. Fiumi, la situazione precipita: interi quartieri evacuati: "Soccorso aereo per gli isolati"

Alla mezzanotte di ieri c’erano 80 centimetri d’acqua. Poi, alle 3, un metro e trenta. Alle 11.30 2 metri e 60. Alle 13.30 4 metri e 60. Un’ora dopo un metro in più: è la piena del Senio che raggiunge la soglia rossa, come riporta il monitoraggio sul sito di Arpae. E continua ad alzarsi, fino in serata: quasi 7 metri alle 22, 6 metri e 96 per la precisione. "Il Senio ha esondato all’altezza della diga di Steccaia" scrive dice il sindaco di Castel Bolognese alle 23. È l’incubo che torna, ci siamo ripiombati dentro in poche ore quando nessuno se lo aspettava. E già in serata serve il soccorso aereo per salvare alcuni cittadini in difficoltà, fa sapere il prefetto. La situazione è parsa essere sotto controllo fino al pomeriggio, mentre si costruivano in via Cimatti a Faenza, nella zona alluvionata due volte nel 2023, un muretto sotto al ponte della circonvallazione e un terrapieno. Misure che sembravano solo preventive. E poi la notte, di nuovo, il disastro che si fa strada piano piano nei fiumi del territorio. In serata il Marzeno ha esondato in via Uccellina, a Santa Lucia. Facile pensare che nella notte sia arrivato anche in città. E difatti alle 21.15 il sindaco di Faenza con un avviso aveva chiesto di evacuare a tutti coloro che hanno avuto l’acqua in casa a maggio del 2023, e non più solo ai quartieri di via Don Giovanni Verità e via Cimatti, come si era detto nel pomeriggio. "Ora è atteso il passaggio di questi fiumi nella nostra città, sulla via Emilia – ha detto ieri verso le 22 il sindaco di Faenza Massimo Isola –. Fiumi che sono cresciuti e questo vale per il Marzeno, il Lamone e il Senio".

A Marzeno si attende il disastro, dopo la piena terribile arrivata verso le 20.30 a Modigliana: già alle 19 per questo erano state evacuate le vie Moronico, Moto delle Balze e Molino Vecchio. La collina è in difficoltà tra esondazioni e frane e ieri sera la provinciale 302R da San Cassiano al confine con la provincia di Firenze è stata chiusa per "allagamenti profondi". A catena in serata si è evacuato ovunque, in attesa della piena: alle 20.30 la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha predisposto che tutti coloro che vivono vicino ai fiumi lasciassero le abitazioni. Alle 22 rincara la dose: "Anche gli abitanti delle zone non oggetto di ordinanza sono invitati a mettere in sicurezza gli animali, gli oggetti, le auto e portarsi ai primi piani con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie". La sindaca di Russi Valentina Palli alle 22.45 ha chiesto di andarsene a tutti coloro che vivono vicino ai fiumi e non hanno un primo piano in casa. A Ravenna la situazione in serata era tranquilla, ma "abbiamo imparato purtroppo molto bene che le situazioni critiche che si possono verificare sull’asse della via Emilia poi possono generare problemi molto seri anche nelle zone di pianura" ha scritto il sindaco Michele de Pascale su Facebook, aggiungendo che le zone più a rischio sono quelle del centro nord della città, più interessate dagli effetti del bacino del Lamone. "La preoccupazione è vera, reale e seria".

La giornata di ieri è stata un crescendo di angoscia. I primi allagamenti, sparuti, sono arrivati verso mezzogiorno lungo la provinciale 302 nel Brisighellese, a San Cassiano, ma anche nel Faentino, in via Sarna. L’allerta meteo, che era arancione, nel primo pomeriggio è diventata rossa con effetto immediato, in vigore anche per tutta la giornata di oggi, e oggi le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. A Ravenna non apriranno il mausoleo di Teodorico, la basilica di Sant’Apollinare in Classe e il battistero degli Ariani, mentre il museo Nazionale potrà offrire "un presidio di accoglienza e di protezione della popolazione in caso di necessità", si legge in una nota. Problemi anche sulla costa, dove in tarda mattinata il mare ha raggiunto in molti punti la prima fila di ombrelloni: è successo a Marina di Ravenna, ma anche a Lido di Dante. I danni maggiori nella zona nord di Marina. Al bagno Big Mama il mare è entrato nello stabilimento creandosi una sorta di ’canale’ in un punto in cui il terreno è più basso.

Già alle 16 il livello dei fiumi faceva paura: soprattutto il Senio a Tebano e il Marzeno a Faenza, con le prime evacuazioni delle zone più a rischio. A Castel Bolognese il provvedimento riguarda via Biancanigo e via Burano, dove già verso le 17 l’acqua aveva iniziato a invadere i cortili delle case, avvicinandosi alle abitazioni. Sia a Castel Bolognese che a Faenza nel pomeriggio sono stati allestiti rispettivamente il Palazzetto dello sport e il PalaBubani, per accogliere gli sfollati. A Faenza in una prima fase l’evacuazione aveva riguardato solo la zona di via Cimatti, via Don Giovanni Verità, via San Martino e via Sbirra, oltre a una parte di via Corleto. E in via Cimatti nel pomeriggio è stato costruito in fretta e furia un muro che blocca la strada sotto al ponte della circonvallazione e un terrapieno alto tre metri. Il Comune di Faenza ha attivato un numero per le emergenze: 0546 691313.

