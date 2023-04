"Si torni a parlare di un sovrapasso"

Stefano Ravaglia, segretario comunale di Ravenna in Azione, interviene sul ponte mobile. "Da qualche tempo – dichiara – è sottoposto a chiusure frequenti e nel mese di maggio resterà chiuso per circa un mese, accendendo polemiche sulla stampa e sui social; tutto ciò si rende necessario perché questa è una infrastruttura delicata che ha bisogno di frequenti manutenzioni, anche per porre rimedio alla scarsa cura che se ne è avuta in passato.

Una politica lungimirante, anche in previsione dei nuovi fondali del Candiano, deve necessariamente pensare, non solo alla messa in sicurezza del ponte, ma anche ad una sua alternativa perché l’attuale è nella prima periferia della città, sulla quale convoglia traffico e inquinamento; spiace quindi che nessuno riproponga la questione del bypass, anche in considerazione che rispetto al passato, la funzione industriale e commerciale del Canale, si è molto allontanata dalla città, di fatto termina poco oltre il Terminal Sapir. È necessario quindi che la politica ravennate, sollecitata dal mondo imprenditoriale, torni a parlare di un sovrappasso stradale e ferroviario".