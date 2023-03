Si viaggia solamente su una corsia "Ridurremo al minimo i disagi"

Il piano della viabilità alternativa da utilizzare fin quando l’Adriatica sarà un cantiere, non è un dogma assoluto. In prefettura è stato istituito il Comitato operativo per la viabilità, pronto a modificare le decisioni prese sulla carta se nella realtà si renderanno più opportuni altri percorsi. "Il nostro compito sarà quello di ridurre al minimo i disagi e di fornire le comunicazioni corrette a chi viaggia verso Ravenna e tutta la costa, in estate. Ci aspettiamo anche polemiche, ma siamo pronti ad ascoltare automobilisti e abitanti" dice il comandante della Polizia locale, Giacomini. L’attuale cantierizzazione – prevista fino al mese di luglio – ha reso necessaria la chiusura al traffico dello svincolo di via Savini per chi viaggia in direzione sud ed il restringimento di carreggiata della statale 16, consentendo il transito sulla corsia di sorpasso in direzione sud. La riqualificazione dello svincolo a quadrifoglio di via Savini comporta infatti la chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo stesso lungo la carreggiata sud. Per questo viene consentito il transito ai veicoli pesanti in alcune strade comunali, come ad esempio Borgo Montone, per tornare sull’Adriatica all’altezza dell’Esp.

Si tratta dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle cinque tonnellate provenienti da via Vicoli (zona Consar) e diretti alla statale 16 Adriatica verso sud, che possono seguire il percorso costituito da: via Augusto Torre, rotonda Scozia, via Altiero Spinelli (nel tratto e nella direzione dalla rotonda Scozia a via Polentesa), via Polentesa (nel tratto e nella direzione da via Altiero Spinelli alla rotonda San Marino), via Albert Einstein (nel tratto e nella direzione dalla rotonda San Marino alla rotonda Austria), rotonda Austria e svincolo di raccordo con la statale 16 Adriatica. Per quanto invece riguarda il traffico in immissione da via Savini verso la statale 16 Adriatica in direzione sud, si può utilizzare lo svincolo alternativo all’altezza dell’Esp. Inoltre, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica sarà attivato, con il concorso di tutte le forze di Polizia e le Polizie Locali mirati servizi straordinari di controllo della viabilità, soprattutto nei fine settimana in cui si prevedono intensi flussi di circolazione.

lo. tazz.