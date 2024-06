"Siamo artigiani della comunicazione"

Skeda.com è una agenzia di comunicazione e marketing di Faenza, attiva da ormai 40 anni. Fabrizio Scheda è il contitolare con la figlia Valentina. Dal design all’approccio sartoriale e collaborativo, siamo di fronte appunto a 40 anni di innovazione digitale e passione a disposizione delle imprese. "La scintilla – ha raccontato Fabrizio Scheda – è scoccata a metà degli anni 80, su suggerimento di un caro amico, Alberto Contri, direttore creativo di una importante agenzia pubblicitaria multinazionale. Fu proprio lui che mi disse: "La comunicazione e la pubblicità cresceranno a dismisura nei prossimi anni: ’tu ci sei portato, buttati’. E così ho aperto un piccolo studio e ho iniziato a fare comunicazione grafica e immagine con aziende del territorio". Un approccio concreto: "Frequentando Architettura a Firenze – ha proseguito Fabrizio Scheda – e studiando Design, avevo avuto la fortuna di imbattermi in un grande maestro, Giovanni Klaus Koenig, che mi fece scoprire il linguaggio del ‘segno’, di cosa comunica anche un semplice oggetto quotidiano, delle ragioni che porta dentro e fuori di sé, del nesso tra usabilità ed emozione. Capire le ragioni delle cose, partendo dalla osservazione e quindi dall’esperienza, mi sembrò da subito il modo più intelligente per scoprire e comprendere cosa serve in termini di comunicazione e brand alle aziende. Studiare Ruskin, McLuhan, Kotler, Normann, Rifkin, solo per citare i più noti, ma anche prendere confidenza con la psicografia del consumo di mercato, o la sociologia dei fenomeni di tendenza, mi aiutarono a formare un metodo, uno stile di fare consulenza ‘con’ l’impresa. Questo ‘fare con’, questo condurre ogni imprenditore a comprendere il proprio mercato in evoluzione e, allo stesso tempo, lo scopo del proprio agire e i punti critici della propria organizzazione, permette ancora oggi di incontrare e lavorare insieme con tante realtà che cercano qualità sartoriale". Perché skeda.com è una bottega di strategia e creatività?

"Perché, prima di tutto, siamo una piccola agenzia. E poi siamo artigiani. E come ogni bottega artigiana, cerchiamo di offrire abilità, competenze e servizi su misura per ogni tipo di cliente. In secondo luogo, in questi 40 anni di vita di agenzia ne abbiamo viste di ‘rivoluzioni digitali’, fino alla pandemia che ha accelerato a dismisura il processo di cambiamento. La nostra originale curiosità da sempre ci spinge ad approfondire ogni novità, prima il web, poi i social fino all’AI. La cosa più bella è proprio questo lavoro insieme ai clienti, che li aiuta a gestire in modo consapevole ogni cambiamento".

Cosa potrebbe riservare il futuro? "Il poter affrontare ogni giorno la sfida dell’imprenditorialità – ha concluso Fabrizio Scheda – assieme alle aziende come valore che matura e cresce continuamente in un lavoro condiviso. Questo, allarga gli orizzonti e dà la possibilità di competere anche in una forma più umana, più fruttuosa e allo stesso tempo vincente. Abbiamo scelto di aprire una ‘away work location’ a Milano, seguita da Valentina, per essere più vicino ad alcuni nostri clienti e seguirne altri. Ma anche continuare a trasferire la nostra esperienza, facendo formazione, come accaduto in questi anni sia sul territorio, che in Italia con diversi soggetti istituzionali o associazioni, come anche la ‘nostra’ Confartigianato, per educare giovani a intraprendere e per dare nuovo impulso al brand Faenza, soprattutto dopo ciò che è accaduto".