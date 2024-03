"Siamo Bravi e Roberta è la nostra candidata"

È confermato. Il candidato scelto dalla coalizione che riunisce le liste civiche Per la Buona Politica e Lugo Civica e i gruppi politici Azione e Italia Viva, in vista del rinnovo delle cariche amministrative del prossimo giugno è l’avvocata lughese Roberta Bravi. Dopo le voci insistenti che la davano come favorita, ieri è arrivata l’ufficialità nel corso dell’incontro organizzato nella sala Baracca della Rocca. "Cosa siamo noi? – ha introdotto Fabrizio Lolli di Italia Viva proponendo un gioco di parole –. Noi siamo bravi e Roberta Bravi è la nostra candidata". Dopo gli applausi e i ringraziamenti di rito, sono state illustrate le linee guida del programma elettorale che mira anche al riavvicinamento dei giovani alla partecipazione politica. "Il nostro obiettivo – ha sottolineato Roberta Bravi – è di portare al territorio nuove opportunità di crescita. Siamo determinati in questo. Ci sono tante sfide da affrontare e tante soluzioni da trovare. Ci concentreremo sulla centralità del cittadino". Fra i tanti temi che confluiranno nel più ampio spettro dei punti programmatici, la situazione parcheggi, la gestione dei rifiuti, la sicurezza idrogeologica del territorio. "Non vogliamo contrapporci a progetti e idee per il semplice gusto di farlo. Siamo qui – ha aggiunto – per offrire una alternativa. Si tratta soltanto, ora, di metterla in pratica".

Bravi si è poi soffermata su un paio di argomenti centrali, giovani ed economia. "A Lugo i giovani ci sono ma purtroppo non frequentano la città perché vanno altrove. Serve trovare delle soluzioni affinchè restino. Sul fronte lavoro, gli esercenti vanno aiutati. Serve una azione sinergica – ha precisato – che non si perda fra le varie ideologie. Serve un gruppo compatto, un team come quello che siamo riusciti a costruire". Sulla direzione che il terzo polo sceglierà di prendere, nel caso concreto in cui la prima tornata elettorale apra ad un ballottaggio fra centro destra e centro sinistra, Bravi non si sbilancia. "Saremo noi i protagonisti del ballottaggio ammesso che ci si arrivi – ha affermato –. Piuttosto che a noi la domanda andrebbe fatta agli altri per capire da che parte staranno". In conclusione dell’intervento, Bravi ha espresso anche parole di solidarietà nei confronti della prima cittadina di Russi, Valentina Palli, a cui sono state indirizzate affermazioni sconvenienti. "Si tratta certamente di parole da condannare – ha evidenziato Roberta Bravi –. Questo ci fa capire quanta attenzione va prestata all’educazione e al rispetto verso le persone che non deve mai mancare". Alcuni dei presenti in sala hanno approfittato dell’evento per porre l’attenzione sulle carenze delle strutture sportive presenti in città e sul diverso trattamento riservato ad alcune società. Da parte del rappresentante della comunità albanese infine una esortazione a procedere verso una migliore integrazione fra le diverse comunità. "Di base il nostro progetto non si limita all’ascolto – ha concluso Grazia Massarenti, presidente dell’associazione Per la Buona Politica – ma cerca anche di comprendere le ragioni per reintrodurre la fiducia nel rapporto fra cittadini e politica".

Monia Savioli