Siamo diventati attori per una sera. E lo spettacolo è andato bene

La sera del 18 dicembre 2023 alle 19.30, noi della classe 3B dell’Istituto Comprensivo ’Romolo Gessi’ di San Pietro in Vincoli abbiamo messo in scena, nell’aula magna della scuola, ’Un inferno infernale’, testo originale ispirato all’ Inferno dantesco. Dopo una lunga giornata di lezioni noi ragazzi della 3B siamo tornati a scuola alle 16 per prepararci al debutto. Abbiamo cominciato dalla prova vestiti a seguire quella del trucco e la prova generale chiusa al pubblico. Superate tutte le nostre paure abbiamo scoperto di essere all’altezza della prova e il pubblico ha applaudito calorosamente. La realizzazione dello spettacolo è stato un gioco di squadra. I nostri ’allenatori’ sono stati Massimo Magnani, regista dello spettacolo, Paolo Soprani per le musiche e i balli, la professoressa Briganti per i testi e la produzione. Poi i professori-attori Miriam Piraccini, Valeria Reale e anche l’educatore Diego Ferrucci.

Ma cosa ne pensano gli attori principali del loro spettacolo? Giacomo Carnevale: "Io ho interpretato la parte di Dante Alighieri. Mi è piaciuto molto anche se questa parte era molto lunga quindi super impegnativa. Recitare con la mia classe mi ha portato tante soddisfazioni, poi, insieme, ci siamo divertiti un sacco". Anna Cimatti: "Ho recitato la parte di Virgilio, un poeta fiero e sapiente che non si scompone mai. Ho fatto molta fatica ad interpretarlo perchè sono molto vivace, quasi iperattiva, ma alla fine recitarlo mi è piaciuto molto". Aurora Maltoni: "Io ero Beatrice, ho scelto questa parte perché mi ha colpito sin dall’inizio anche se, essendo molto timida, mi vergognavo a recitarla, alla fine però ce l’ho fatta e questo ruolo mi ha aiutato ad essere più sicura di me stessa". Giacomo Marchini: "Io ho interpretato il ruolo di Ulisse, è stato bello perchè la mia parte è filosofica e fa riflettere molto". Pio Vicidomini: "Ero Caronte che è un personaggio carismatico come me". Arianna De Santo: "Avevo il ruolo di Francesca, ho scelto questa parte perché mi appassionano le storie romantiche, mi sono stupita di come sia riuscita a migliorare la mia recitazione, alla fine mi sono piaciuta". Alessandro Nardi: "Ho recitato la parte di Paolo. Io e Arianna abbiamo interpretato un amore impossibile, noi siamo giovani, non sappiamo ancora cos’è l’amore, ma credo che interpretare Paolo mi abbia fatto riflettere sul significato della vita, è stato molto bello mettersi nei panni di un uomo innamorato". La recita ci ha fatto capire che siamo in grado di collaborare per la riuscita di un’impresa che all’inizio ci sembrava impossibile.

Anna Cimatti e Arianna De Santo, classe 3^ B

Scuola media ‘Gessi’

di San Pietro in Vincoli

Prof.ssa Sabrina Briganti