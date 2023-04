"Siamo fiduciosi, c’è tanta voglia di mare"

Bastano un po’ di sole e temperature gradevoli che la voglia di andare al mare cresce. Nel fine settimana che precede la Pasqua già qualche stabilimento balneare ha aperto dopo la chiusura invernale in attesa di una stagione turistica ormai alle porte. Le limitazioni legale al Covid-19 sembrano solo un lontano ricordo e per il boom di presenze sulla spiaggia gli ingredienti ci sono tutti. Insomma, la percezione è quella che, con la complicità del bel tempo, la città di Cervia potrebbe avere grandi soddisfazioni per queste prime giornate di festività legate a Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Per una passeggiata, un pranzo o un caffè la spiaggia torna a rianimarsi come nei suoi momenti migliori. E anche per la prima tintarella manca davvero poco. Buone quindi, per ora, le attese sui numeri della stagione 2023.

Emanuela Piraccini, titolare del bagno CerviAmare di Cervia, spiega: "Sono molto fiduciosa. Già da due mesi le persone ci stanno chiamando per sapere quando avremmo riaperto. Il nostro stabilimento è aperto e vediamo che la gente ha tantissima voglia di venire al mare. Siamo molto fiduciosi in termini di presenze e in previsione di questo abbiamo aumentato il personale, sia per offrire il massimo di servizio sia per il controllo. Il 2023 ci regalerà tanti ponti grazie ai quali si lavorerà comunque, anche se il meteo non sarà dei migliori. Resta, certo, il pensiero per la vicenda Bolkestein, ma cerchiamo di lavorare con la positività di sempre".

E in questo fine settimana torna anche il primo grande evento sportivo: la Granfondo Via del Sale. il Fantini Club, già dallo scorso fine settimana aveva riaperto, e anche qui la fiducia non manca. Claudio Fantini, patron del Fantini Club, la racconta così: "Se il buongiorno si vede dal mattino, non possiamo che essere ottimisti su questa stagione, Abbiamo aperto lo scorso weekend riempiendo l’albergo con un camp di padel che è andato molto bene. Questo weekend avremo più di 2.500 granfondisti e grandi campioni ospiti alla 26esima Granfondo Via del Sale Fantini Club. Poi per tutta la stagione abbiamo un ricchissimo programma di eventi di sport e presentazioni di libri. Penso che sarà una grande estate". Infine, per un bilancio sulle riaperture graduali degli stabilimenti balneari del cervese è la Cooperativa Bagnini di Cervia a fare una previsione sintetica. Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa Bagnini racconta che "c’è entusiasmo, sì. C’è un movimento, in tutta Italia, legato al turismo. La spiaggia di Cervia è pronta e aperta. Per Pasqua la maggior parte degli stabilimenti balneari sarà aperta in attesa del 25 aprile quando sarà tutto aperto e la stagione potrà dirsi iniziata ufficialmente. Insomma, anche per il 2023 l’ospitalità è garantita e il clima fiducioso".

Ilaria Bedeschi