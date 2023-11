Siamo la provincia con il triste record di incidenti mortali di ciclisti

Un triste primato che scaraventa Ravenna e i comuni limitrofi indietro di decenni. La provincia è infatti risultata la prima in regione per numero di ciclisti che hanno perso la vita in incidenti stradali. Sono stati otto, come evidenzia l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale, quasi il doppio del 2020 – allora furono cinque – e uno in più del 2021. Le strade di nessuna provincia sono così letali come quelle ravennati: a Ferrara i deceduti sono stati 6, a Piacenza 4, a Modena 5, a Forlì-Cesena 3, a Bologna e Reggio Emilia 2, a Rimini e Parma 1.

Un pessimo biglietto da visita per un territorio che l’anno prossimo ospiterà il transito del Tour de France. Tanti, tantissimi, i ciclisti feriti: 350 nel solo 2022, anche qui un record superato solo da quello di Bologna e Modena, rispettivamente con 495 e 438 feriti. Chi ha la propensione a vedere il bicchiere mezzo pieno dirà che nel 2020 e nel 2021 i dati furono più bassi poiché meno persone erano in strada per via dei lockdown: tutti però sanno che in quelle due annate gli acquisti di biciclette e il numero di pedalatori superarono ogni record storico. Rispetto al 2019 il numero di ciclisti feriti o uccisi sulle strade è effettivamente diminuito – allora Ravenna contò 372 feriti e 10 morti – ma non abbastanza: a Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Rimini la diminuzione è stata molto più consistente. Eppure il triangolo compreso tra Faenza, Imola e Lugo è notoriamente uno degli epicentri italiani dell’uso della bicicletta. Molti la usano per andare al lavoro, tanti altri per fare sport. Come ha potuto la madrepatria di tanti ciclisti diventare così rischiosa per le due ruote? "Forse l’alto numero di incidenti in rapporto alla popolazione è proprio dovuto alle tante persone che si muovono in bici – fa notare il presidente di Fiab Ravenna Andrea Navacchia –, ma ciò non toglie che quei numeri siano un campanello d’allarme: occorrono più infrastruttureciclistiche, e una maggior separazione dei flussi di traffico. Le ciclabili inoltre non devono essere campi di buche o cattedrali nel deserto, altrimenti nessuno le userà". Non a caso l’88% degli incidenti che coinvolgono ciclisti avviene su strade all’interno di abitati urbani.

Filippo Donati