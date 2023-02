È positivo l’andamento dei dati del turismo stando a quanto pubblicato dalla Regione. I numeri di dicembre 2022 sono quasi al livello dello stesso mese del 2019, prima che il Covid irrompesse nelle nostre vite; la differenza è solo del 2,3% in meno, con un recupero, rispetto al 2021, del 23%. Per quanto riguarda i turisti stranieri, il dato ha superato quello di tre anni fa dell’1,6%. Capitolo pernottamenti: rispetto al 2019 il calo è del 3,1% mentre il recupero sul 2021 si ferma al 16,8%. In totale nel 2022 sono arrivati 1.516.446 turisti per un totale di 6.374.682 pernottamenti ed un soggiorno medio di 4,2 notti. A Ravenna, gli arrivi sono 606.004, il che si traduce in un +26,4% sul 2021 e un meno ’1,4% rispetto al 2019; gli stranieri, rispetto a tre anni fa, sono cresciuti del 3,7%, con un +4,2% sulle città d’arte e un +3,2% sul mare. A Cervia sono stati 775mila gli arrivi, il che percentualmente equivale a un -2% rispetto al 2019 e a un +21% sul 2021. Sempre a Cervia c’è stato un aumento (+2,7% sul 2019) di stranieri.