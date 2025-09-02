Siamo tutti europei, specie a tavola

Il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ supera i venti anni e torna con la XXII° edizione dal 12 al 14 settembre in Piazza Andrea Costa che si preparerà come ogni anno ad accogliere stand e visitatori da ogni parte d’Europa e d’Italia. Chi avrebbe mai immaginato, alla sua prima edizione, che il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ sarebbe diventato un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Cervia, capace di attirare ogni anno migliaia di appassionati a settembre? Anche quest’anno, le tre giornate dedicate al mercato saranno attesissime: una festa diffusa tra stand enogastronomici, prodotti di artigianato e tante iniziative collaterali. Golosi e curiosi potranno immergersi tra le decine di banchi che, da più di vent’anni, soddisfano i desideri di visitatori di tutte le età, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Da venerdì 12 a domenica 14, il centro storico si trasformerà in un vivace percorso tra le migliori eccellenze agroalimentari e artigianali d’Europa. Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento esponendo prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine. Si potranno degustare quindi i dolci made in USA (muffin, pancakes e cheesecake), le minicrepes olandesi, il pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia, i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. E poi oggetti, ceramiche, piante, bijoux, accessori. Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, torna a Cervia per la ventesima edizione.

Ma il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Infatti, sempre dal 12 al 14 , saranno allestiti altri eventi collaterali. Non mancheranno le mostre e gli eventi benefici a sostegno del gruppo ‘Sei di Cervia se…’. I dati delle passate edizioni confermano la grande popolarità dell’appuntamento, apprezzato da residenti, visitatori della Romagna e turisti provenienti da ogni dove. L’apertura degli stand avverrà venerdì 12 alle 10; l’inaugurazione alle 16 in via Torre San Michele angolo Piazza Andrea Costa.

Ilaria Bedeschi