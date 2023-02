Sica, rinnovato il contratto integrativo

Soddisfazione dei sindacati per il rinnovo del contratto alla Sica di Alfonsine Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl e la Rsu aziendale hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo alla Sica Spa di Alfonsine. L’accordo permette la conferma della 14esima, i buoni pasto a 8 euro, un aumento del fisso mensile, tre giorni aggiuntivi a carico dell’azienda per secondo evento di lutto nell’anno, premio di risultato con valori economici importanti. "Siamo soddisfatti per il rinnovo del contratto" commentano Ketty Samorì per la Fiom Cgil, Mattia Spagnoli per Uilm Uil, Francesco Stavale per Ugl metalmeccanici unitamente alla Rsu composta da Lauro Cassani, Franco Lama, Rudi Capucci, Andrea Pelosi.