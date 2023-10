Siccità e alluvioni, se ne parla al Perdisa

Siccità e alluvioni, due facce di un solo problema. Se ne parla in un convegno organizzato dal Rotary Club Ravenna oggi alle 16. Anche quest’anno il Rotary Club Ravenna organizza per gli studenti dell’Istituto Agrario Luigi Perdisa di Ravenna (ma l’incontro è aperto a tutti), un convegno su un tema di attualità del mondo agro-alimentare. Si tratta della decima edizione, quest’anno realizzata con la partnership di Edagricole (Tecniche Nuove), casa editrice fondata proprio dal professor Luigi Perdisa. Per l’anno scolastico 2023-2024 il tema prescelto è: “Cambiamenti climatici: siccità e alluvioni, due volti di uno stesso problema”. Interverrano fra gli altri il prof. Amedeo Reyneri (Scienze, Agrarie, Forestali e Alimentari) e Gabriele Antolini (Osservatorio clima di Arpae).