Siccità, timori per la Valle della Canna Fiumi in crisi e piogge scarse L’area nei prossimi mesi è a rischio

Con il Po già in crisi, che lamenta una diminuzione del 60% delle piogge, un aumento della temperatura quotidiana di 2 gradi e la risalita di acqua salata fino a 25 km dalla foce, siamo già all’emergenza siccità. Le condizioni generali dei fiumi sono oggi, in aprile, come lo erano nel giugno 2022, con l’estate, quindi, praticamente anticipata di due mesi. Il Cer (il Canale emiliano romagnolo) non se la passa meglio e, se bisognerà anticipare l’irrigazione, il suo livello farà scattare l’allarme. Così, la situazione della Valle della Canna è monitorata costantemente. Problemi, al momento, non ce ne sono. A occhio nudo si vede che il livello dell’acqua è buono. I nuovi sifoni, che prendono acqua dal canale Carrarino e la immettono nella valle, per ora sono all’altezza della situazione. Chi frequenta quotidianamente l’area ha però un dubbio: quando aumenterà la temperatura, la capacità dei due tubi che hanno un diametro complessivo di 64 centimetri e non di un metro come nel sifone precedente, sarà sufficiente per mantenere il livello dell’acqua rispetto alla velocità con la quale evapora? I fatti accaduti negli ultimi anni, con i casi di botulino, spingono a valutare di attivare una conduttura a monte della briglia del fiume Lamone per prelevare acqua per la valle anche da questa fonte. C’è poi una terza ipotesi: in caso di forte siccità, captare acqua dalla cosiddetta canaletta Enichem. Questa opzione venne valutata anche lo scorso anno ma, a quanto pare, non si rivelò percorribile per questioni economiche.

Il dibattito vallivo è sempre ricco di spunti: perché non viene pulito dalle sterpaglie tutto il perimetro attorno alle specchio acqueo della Canna? Attualmente, una volta varcata la sbarra sulla Romea, dove più avanti c’è la torretta di avvistamento, si percorre un lato della valle che a un certo punto svolta verso destra. Da lì in poi non si può proseguire perché la vegetazione lo impedisce. Se, invece, un paio di volte all’anno vi fosse una pulizia del viottolo arginale si vedrebbe la valle nel suo complesso e si potrebbe anche tenere sotto controllo l’attività distruttiva delle nutrie. A proposito di habitat, da rilevare che è diventata a rischio la principale colonia italiana del mignattino piombato, specie di uccellino che trascorre l’inverno sulle coste africane e in primavera viene a fare il nido nel Ravennate: nel Chiaro del comune e nel Chiaro di Mezzo, due specchi acquei dove, sulle sponde, cresce un’erba acquatica chiamata potamogeton. Ed è qui che il mignattino deposita le uova. O, almeno, lo ha fatto fino a un anno fa. "Da qualche mese – spiega Giancarlo Mariani che censisce le specie presenti per l’associazione ornitologica – i due ‘chiari’ sono occupati da 200 cigni che si cibano proprio di potamogeton. Abbiamo chiesto a Ispra di adottare misure a tutela del mignattino e della storica colonia che frequenta i nostri habitat, ma senza risposta. Tra una settimana il mignattino arriva, vedremo se riuscirà a nidificare o se dovrà andare a cercare altrove".

lo. tazz.