Sicurezza, a Fusignano sei nuove telecamere

Sono sei le telecamere di ultima generazione che verranno posizionate in altrettanti luoghi sensibili di Fusignano nei prossimi mesi. A darne notizia è lo stesso sindaco della città, Nicola Pondi, durante l’ultima seduta del consiglio comunale svoltosi il 30 ottobre. Precedentemente era stato illustrato il progetto anche in sede di commissione bilancio visto che il costo di 27.000 euro verrà inserito nel bilancio dell’ente per il 2024. "In realtà il progetto nel suo complesso è di circa 50.000 euro – chiarisce il sindaco a una domanda specifica portata dall’opposizione durante la seduta –. Quelli di quest’anno serviranno a comprare e installare le sei telecamere nuove, mentre il prossimo anno procederemo a sostituire quelle vetuste già in uso". Sono anche state illustrate le posizioni che andranno a coprire questi nuovi occhi elettronici: una con una copertura a 360 gradi verrà installata all’interno del parco Primieri in maniera da inquadrare sia il chiosco che il giardino; stessa tipologia di apparecchiatura anche per un altro parco della città, il Piancastelli; nello specifico questa telecamera sarà in grado di inquadrare sia la strada interna che il giardino. Le altre quattro invece serviranno per avere uno sguardo d’insieme sulla scuola media, soprattutto nella zona di ingresso degli alunni, e sul percorso che da questa porta alla palestra nuova e al palazzetto. "Si tratta di alcuni punti ciechi – sottolinea il sindaco – che in questo modo saranno completamente coperti". È lo stesso primo cittadino a indicare la priorità di dispiegamento di queste attrezzature, cioè, "quello di aggiungere un presidio importante e un occhio in più nelle zone maggiormente frequentate dai nostri ragazzi".

Gli stessi punti erano stati più volte segnalati anche dai cittadini come hanno ricordato sia lo stesso sindaco, sia i consiglieri di minoranza che si sono detti soddisfatti dell’intervento che si andrà a fare. Il prossimo anno, come detto, con gli altri 23.000 euro che andranno nel bilancio 2025, si procederà ad andare a sostituire le telecamere già in uso ma ormai vetuste e con una definizione delle immagini non paragonabile a quelle che entreranno in servizio a breve. Quando entreranno effettivamente in servizio le nuove telecamere? "Si lavora perché ciò avvenga entro la fine dell’anno – risponde Pondi – o nei primi giorni del 2025". La variazione di bilancio nella quale ricadeva anche l’acquisto delle telecamere è stata poi approvata con i voti della maggioranza, mentre il gruppo di opposizione ‘Prima Fusignano’ si è astenuto.

Matteo Bondi