Sicurezza, Cna: "Contrastare gli eccessi"

Ieri, dopo le dichiarazioni pubbliche congiunte delle tre associazioni di categoria cervesi Confcommercio Ascom, Confesercenti e Confartigianato che hanno chiesto più impegno in tema di sicurezza, anche Cna ha richiesto all’amministrazione "sicurezza, turismo di qualità e ordinanze anticipate per una programmazione efficace". Richieste che arrivano dal Tavolo tecnico comunale sulla sicurezza, di cui tutte e quattro le associazioni di categoria fanno parte "per contribuire alla definizione di nuove regole per le attività turistiche – prosegue Cna –, con l’obiettivo di contrastare gli eccessi e il degrado urbano e di garantire una convivenza armoniosa tra turisti, residenti e operatori economici".

Insomma, in vista e con l’approssimarsi della stagione turistica – anche a seguito dei recenti fatti di cronaca riportati, tra cui una rissa con sbarre e cocci di bottiglia avvenuta sabato sera a Pinarella con quattro giovani poi denunciati – il tema della sicurezza è al centro del dibattito cervese di imprenditori, residenti e turisti. "La sicurezza e la qualità dell’offerta turistica devono integrarsi con una strategia chiara che includa il rafforzamento del presidio del territorio, la promozione e valorizzazione del brand locale e della sua vocazione turistica responsabile e sostenibile, e una programmazione delle ordinanze con largo anticipo, per consentire agli imprenditori di pianificare al meglio investimenti e organizzazione – spiega Cna –. L’associazione si impegna a lavorare a fianco dell’amministrazione comunale per sviluppare soluzioni efficaci e condivise che tutelino l’interesse generale e supportino le imprese che operano responsabilmente".

"Cna riconosce l’impegno del comune di Cervia e il lavoro avviato nel tavolo per la sicurezza – commenta Francesco Magnani, presidente Cna di Cervia –. Riteniamo fondamentale rilanciare il patto che in passato ha permesso di contrastare efficacemente l’abusivismo in spiaggia, coinvolgendo tutte le Istituzioni e le associazioni di categoria. Sottolineiamo inoltre l’importanza di predisporre le ordinanze con un congruo anticipo, idealmente entro il mese di novembre dell’anno precedente, per una programmazione efficace, così da consentire agli imprenditori di organizzare al meglio investimenti e attività. Quest’anno siamo già in ritardo. Serve più presidio nelle aree sensibili, con un rafforzamento delle forze dell’ordine e un maggiore impiego di steward per liberare risorse operative. Cna è pronta a fare la sua parte per definire un modello di gestione efficace e condiviso che crei integrazione fra i vari territori e categorie economiche e valorizzi le eccellenze di Cervia".

Centrale per Cna "è anche la valorizzazione di un turismo di qualità attraverso un piano di comunicazione che trasmetta un messaggio chiaro sull’identità di Cervia come destinazione di eccellenza, collaborando con gli operatori economici per costruire un’offerta sostenibile e promuovendo le attività che investono nella qualità, implementando anche misure che scoraggino comportamenti non compatibili con la vocazione della località, evitando che Cervia diventi un punto di attrazione per un turismo non desiderato".

Resta ora da capire come il tavolo per la sicurezza si muoverà dopo le richieste delle quattro associazioni di categoria che rappresentano, nel loro insieme, la maggioranza delle imprese cervesi.

Ilaria Bedeschi