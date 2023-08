"Sicurezza dei fiumi e ferrovia, quali interventi?"

Tra i devastanti effetti dell’alluvione di maggio, quello relativo all’attuale stato di sicurezza dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale di Lugo è al centro di un’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare ‘Per la Buona Politica’ al sindaco Davide Ranalli e alla Giunta. Dopo una premessa in cui si sottolinea come l’evento del 16-17 maggio "ha pesantemente colpito il territorio, causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, finanche, purtroppo, vittime che hanno segnato le nostre comunità", il Gruppo formato da Roberta Bravi e da Silvano Verlicchi osserva che "tutto il sistema idrografico del nostro territorio – fiumi, torrenti e relativi affluenti, canali scolanti e della rete di bonifica – è stato messo a dura prova e che il Santerno, in particolare, ha riportato crolli, danni ed erosioni di rilevante entità". Alla luce di queste considerazioni, il gruppo consigliare chiede "quale sia l’attuale stato di sicurezza dei fiumi presenti sul territorio comunale, e a che punto si trovano gli interventi di pulizia degli alvei dalla vegetazione in eccesso nei fiumi Santerno, Senio e relativi canali, affluenti, di pertinenza comunale, nonchè quali azioni sono state messe in campo in merito al ripristino del ponte della ferrovia a Sant’Agata rispetto alla rottura arginale, e quali azioni siano state elaborate per eliminare completamente eventuali fonti di rischio futuro. Si chiede altresì quali azioni l’amministrazione abbia intrapreso o intenda intraprendere per individuare zone ‘preventivamente’ allagabili’ in maniera programmata, al fine di ridurre il rischio di devastazione dei centri abitati". In riferimento, poi, al tratto ferroviario, attualmente ancora inagibile, di collegamento tra il Comune di Lugo e i Comuni a nordovest di Sant’Agata, si chiede "quali azioni e ragionamenti siano stati messi in campo con Rfi, a seguito degli interventi del maggio scorso, in vista di un eventuale ripristinomodifica dell’infrastruttura del ponte ferroviario esistente, quale, ad esempio, l’innalzamento della quota rispetto al rilevato arginale o altri interventi volti ad assicurarne la funzionalità anche in caso di eventi estremi o calamitosi".

Sulla questione relativa alla sicurezza dei corsi d’acqua interviene l’assessora ai Lavori pubblici di Lugo, Veronica Valmori: "Lavorare per una cultura della prevenzione ancora più solida è compito di tutti i livelli amministrativi, su questo non ci sono dubbi. Per questo teniamo a sottolineare come gli interventi di laminazione siano stati una delle priorità di questa Giunta che ha operato concretamente per ridurre il rischio idraulico con la realizzazione di casse di espansione come a Lugo Nord. Attualmente siamo impegnati nella conclusione della laminazione di Lugo Ovest e nei lavori preparatori per il nuovo bacino di Lugo Sud. Questo tipo di cantieri subisce sempre una sosta in corrispondenza della stagione irrigua ma si tratta di interventi a buon punto di attuazione e presto daremo un aggiornamento sulla conclusione. Per quanto riguarda i fiumi siamo costantemente in contatto con l’Agenzia Regionale della sicurezza territoriale e della Protezione Civile per quelli che riguardano il nostro territorio, opere di grande complessità ma che stanno procedendo nei tempi". Tornando alla Faenza-Lavezzola, in una nota ‘Italia Viva Bassa Romagna’ ricorda che a presentare, in questo caso al consiglio dell’Unione dei Comuni, un’interrogazione sul ‘destino’ della linea ferroviaria è stato Fabrizio Lolli (Gruppo Misto).

